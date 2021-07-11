Нові штами COVID-19 підривають відновлення економіки в усьому світі, – Мінфін США

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки занепокоєне штатами COVID-19. Адже вони суттєво можуть вплинути на економіку.

Нові варіанти коронавірусу можуть стати суттєвою загрозою для відновлення економіки у всьому світі. Про це повідомила очільниця Мінфіну Джанет Йеллен.

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За її словами, у світі – взаємопов'язана глобальна економіка. Те, що відбувається в одній частині світу – впливає на всі інші країни.

Ми дуже занепокоєні варіантом Дельта та іншими штамами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки,

– заявила Йеллен.

Низка країн почала оголошувати перемогу проти пандемії, пом'якшуючи обмеження і повертаючись до звичного життя. Попри це, як відзначила міністерка фінансів, криза громадського здоров'я ще не закінчилась.

Занепокоєння розповсюдженням штамом Дельта висловила і голова Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі. Вона відзначила, що новий штам і повільні темпи вакцинації від COVID-19 заважають відновити світову економіку.

Розповсюдження у світі штаму Дельта: коротко

Вперше штам Дельта виявили в Індії. Наразі він розповсюдився понад 100 країнами світу.

В Україні також відомо про перші випадки зараження відповідним штамом. Відомо про 2 випадки інфікування, але з'явились нові підозри.

Уряд нашої держави затвердив нові правила в'їзду на територію України.

Економічний експерт Тарас Козак вважає , що відступ коронавірусу у світі може принести неочікувані загрози для економіки.



Що відомо про Дельта-штам / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу