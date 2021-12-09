Нові санкції та відключення Росії від системи SWIFT: що може чекати на країну-агресора

США можуть ввести нові санкції проти Росії, відключивши її від системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. Чи чекає колапс на економіку Росії у такому разі та, що думають експерти з приводу можливих санкцій, читайте далі.

Росію можуть відключити від SWIFT

Про відключення Росії від платіжної системи SWIFT світова спільнота заговорила не вперше. Востаннє це питання підняли у квітні 2021 року через продовження військової агресії на території України, а разом з тим і відмова від росіської нафти та газу. Як підвтердження свої намірів, 29 квітня цього року Європарламент ухвалив антиросійську резолюцію

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Через небезпеку повномасштабногов вторгнення Росії в Україну, світові лідери знову заговорили про новий пакет санкцій, що передбачає відключення Росії від системи SWIFT. Про це повідомило британське видання CNN, посилаючись на власні джерела. Можливі нові санкції CNN назвали "ядерним варіантом". Ба більше, вони можуть бути спрямовані на різні сектори, включаючи виробників енергії та російські банки. Економіка 24 вирішила з'ясувати, що чекатиме на Росію у такому випадку й наскільки реалістичний подібний варіант розвитку подій.

Чому країнам важливо бути частиною SWIFT

Платіжнка система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг.

Якщо країну від'єднати від SWIFT, то операції з імпорту та експорту будуть паралізовані, а відповідно згодом відбудеться підвищення цін та дефіцит на імпортні товари. Варто також розуміти, що у сучасному світі готівкові операції на світовій арені ніхто не проводить, тож у разі відключення від SWIFT теоретично й технічно можливість проведення міжнародних операцій у валюті залишається, однак доведеться повернутись на років 40 назад й надсилати платіжні документи поштою.

До слова, рішення про накладання санкцій та від'єднання країни від SWIFT приймає Євросоюз та ООН. Тож сама міжнародна міжбанківська система не має повноважень приймати подібні рішення.

Штаб-квартира SWIFT знаходиться у Бельгії / Фото anews

Чи відключали раніше когось від SWIFT

Щодня через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трильйонів доларів (1,8 мільярда повідомлень на рік), що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки, згідно з даними з Вікіпедії.

За всі історію існування SWIFT карали країну відключенням від міжнародної міжбанківської системи лише три рази – Північну Корею у 2017 році та Іран у 2012 й 2018 роках. Північну Корею покарали через провокації з ракетними обстрілами японських територіальних вод, а Іран – через намагання розробити власну ядерну зброю. Саме приклад Ірану є показовим, адже країна є більш відкритою у глобальній економіці.

Показовий приклад стагнації економіки Ірану

Економіст Володимир Дубровський, в ефірі одного з телеканалів зазначав, що економіка Іранку внаслідок повторного включення від SWIFT, опинилась під загрозою глибокої стагнації після першого відключення у 2012 році. Він наводить наступні економічні показники:

Зовнішня торгівля впала на 30%, а імпорт в країні подорожчав на 30 – 40%.

в країні подорожчав на 30 – 40%. Економіка увійшла в режим стагнації, а інфляція зросла до 40% річних.

зросла до 40% річних. Ріст безробіття склав 25%.

склав 25%. Загалом перше відключення від SWIFT коштувало Ірану 6 трильйонів доларів.

Що таке стагнація Стагнація – це стан нерухомості, або ж дуже повільного зростання економіки країни. Вона проявляється застоєм у виробництві, торгівлі, інших галузях народного господарства, в соціальній сфері.

У зв'язку з відключенням від SWIFT експорт іранської нафти суттєво зменшився / Фото Ільхама Шабана

Також майже 100 мільярдів іранських нафтодоларів були заблоковані на рахунках в західних банках, під час першого відключення від SWIFT, експорт іранської нафти зменшився на 1 мільйон барелів в день, а це мінус 40 мільярдів доларів в рік.

Росія готується до відключення від SWIFT

Російські ЗМІ переважно пишуть, що країні не загрожує економічний колапс у разі відключення від SWIFT. Так перший заступник голови комітету Ради Федерації у справах Володимир Джабаров 7 грудня 2021 року зазначив ЗМІ, що світова платіжна фінансова система подібного не витримає, а економіці Росії нічого не загрожує.

Я не уявляю, як у валізах і сумках для човників німці, припустимо, возитимуть гроші до Росії за поставлений газ. А як інакше розраховуватись? Або готівкою, або через банки. Це все з області фантастики,

– розповідає він.

Щоправда, якби у Росії не вважали відключення від системи SWIFT ймовірним та загрозливим, то не запускали б власну систему СПФС, про яку ми згадували на початку. Варто також додати, що російська система поки не може повноцінно замінити систему SWIFT.

Відключення від SWIFT – повернення до дідівського методу

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук від'єднання від SWIFT порівнює з переходом на друкарські машинки замість комп'ютерів.

Це можливо, але уявити собі це зараз важко. Приблизно те саме й у банківському секторі. Тобто є механізми проведення розрахунків не через системи SWIFT, але це знаходиться уже фактично, як у дідівському методі – методі, який є застарілим і це безперечно суттєво сповільнить можливість будь-яких розрахунків. Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру

На його думку, відключення Росії від SWIFT не є пекельною ситуацією, але суттєво її погіршує. Він нагадує, що в її межах існує власна розрахункова система.

Тобто в межах самої Росії розрахунки будуть проводитись спокійно без SWIFT. Фактично питання лише про міжнародні розрахунки,

– підкреслює Кушнірук

Експерт також нагадує, що в Україні також існує система міжбанківських розрахунків й вона забезпечує розрахунки ще до того, як Україна приєдналася до SWIFT.

Дефолт – найгірший сценарій розвитку подій

Економіст та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що найгірший сценарій розвитку подій, у разі відключення країни від SWIFT, – дефолт, після якого їй доведеться оголосити себе банкрутом.

Якщо ви відключите країну від SWIFT, вона не зможе забезпечувати своїх фінансових розрахунків, тобто стане банкрутом на наступний день. Олег Пендзин Економіст та експерт економічного дискусійного клубу

SWIFT – це сьогодні єдиний спосіб розрахунку за поставлені енергоносії Росії. На сьогодні Росія має 60% європейського ринку газу. Європейські компанії платять Росії, використовуючи SWIFT, пояснює експерт. Так само й Китай розраховується за російське вугілля та інші енергоносії доларами через SWIFT.

На сьогодні російські компанії, російський борг обліковується також в електронних записах на рахунках банках, який погашається, рефінансується за рахунок й через механізм SWIFT,

– додає експерт.

Неможливість рефінансувати борг

Олег Пендзин розповідає, що той пакет санкцій про які говорять американці – надзвичайно нищівний для російської економіки. "Він власне передбачає відключення від SWIFT і неможливість Росії рефінансувати власний борг (держборг країни – 24 канал). На сьогодні практично немає країн, які не мають боргу", – зазначає експерт. Також неможливість Росії рефінансувати борг призведе до соціального навантаження й соціальних конфліктів в країні.

На сьогоднішній момент борг Російської Федерації рефінансується за рахунок запозичень. Тобто Росія виходить, шукає гроші, рефінансує борг і з нього віддає те, що належить, або вимушена буде оголосити дефолт. На це ніхто не йде. Тому неможливість росіянам рефінансувати борг буде надзвичайно болюча,

– вважає експерт.

Дефолт – це блокування одразу всіх активів, це списання всього майна, рахунків й так далі, пояснює Пендзин.

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Вірогідність того, що Росію відключать від SWIFT

Олег Пендзин нагадує, що Росія продовжує вести з Європою активну економічну господарську діяльність. Попри санкції, попри будівництво Північного потоку-2, продаж нафти, газу в Європу й не лише в Європу, це відбувається.

Це власне й є та економічна діяльність у якій зацікавлені європейці. Тобто ви маєте розуміти, що як у свій час казав Вінстон Черчилль: "У Великобританії немає вічних друзів та вічних ворогів, є вічні інтереси". І в країнах Європи, зокрема Німеччині, Франції, є достатньо потужні фінансові кола, які отримують величезний зиск від торгівлі з Російською Федерацією,

– зазначає він.

Тож для так званих фінансових кіл, про які мовить експерт, подібне обмеження можливості цієї торгівлі – це неприпустимі втрати доходів. "Тобто мають бути надзвичайно вагомі та надзвичайно суттєві причини, щоб ті фінансові кола погодились на припинення діяльності з Російською Федерацією й оце власне і є отою червоною лінією за яку, якщо Росія заступить – вона втратить ці контакти, вона втратить ці гроші", – пояснює Олег Пендзин.

Тому і SWIFT, і неможливість рефінансування боргу й інші секторальні санкції, вони є надзвичайно болючі. Вони по суті викидають країну зі світового фінансового співтовариства і це – реальна небезпека для росіян отримати це все, якщо вони підуть на Україну воєнною агресією,

– ділиться економіст.

Чи буде військова агресія з боку Росії

Борис Кушнірук вважає, що варіант повномасштабної агресії Росії не той, який обов'язково станеться, однак з точки зору рівня загрози – він найвищий, починаючи з 2014 року. Ба більше, він вважає, що ситуація навіть гірша, ніж у 2014 році, адже тоді Росія не планувала повномасштабного вторгнення. Нині ж вона формує тилове забезпечення й робить це, на його думку, потрібним чином, саме біля кордону з Україною. Тож цей факт вказує саме на підготовку.

Також він вважає, що багато чого буде залежати від Заходу, оскільки "воювати з усім західним світом Росія не наважиться". Він додає, що якщо Росії не вдасться здійснити бліцкриг, то буде спротив й зростатиме тиск з боку Заходу й саме цей тиск може стати для Росії проблемою.

Кушнірук підкреслює, що з огляду на російські ЗМІ, як обговорюють сайнкції й те на скільки вони можуть бути поганими, але при цьому, по великому рахунку, не обговорюється факт того, що Росія готова скоїти величезний військовий злочин після Другої Світової. Експерт підкреслює, що це жахає найбільше.

Це не буде просто прогулянка, це буде найбільша війна у світі після Другої Світової. І за кількостю жертв, і за кількостю наслідків для усього світу й більш того загрозу, що вона може перерости в ядерну війну,

– додає він.

Олег Пендзин вважає, що військової агресії не буде. Оскільки її вартість та вартість наслідків буде надзвичайно більшою, ніж те, що Росія зможе отримати в її результаті. Експерт погоджується, що у випадку агресії Росія отримає "криваву баню" та не розуміє, що взагалі країна-агресор зможе отримати окрім "величезної головної болі".

Експерт також додає, що сприймає викиди інформації з приводу карт, з приводу концентрації військ на східних кордонах України виключно, як спосіб тиску на американців та європейців з намаганням протиснути речі, які потрібні Російській Федерації для своєї зовнішньої політики.

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