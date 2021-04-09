Нові санкції США проти М'янми: під прицілом компанія з виробництва дорогоцінних металів
Міністерство фінансів США ввело санкції відносно державного підприємства Myanmar Gems Enterprise (MGE), що спеціалізується на видобутку дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.
Джерело:BBC News
Санкції проти М'янми
США вже наклали санкції на три інші компанії з виробництва дорогоцінних каменів, що на думку американського уряду пов'язані зі збройними силами країни. Також санкції посилила й Велика Британія відносно військових і лідерів державного перевороту.
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Позиція Мінфіну США
Міністерство фінансів США у своїй офіційній заяві зазначило, що такий крок з боку уряду означає, що американцям забороняється вести справи з організацією MGE, яка є державним підприємством, що діє при Міністерстві природних ресурсів та охорони навколишнього середовища у М'янмі.
Значущість компанії MGE
Компанія MGE курує більшою частиною дорогоцінних металів у М'янмі, а також відповідає за ліцензування та регулювання сектора, збір ліцензійних відрахувань і збут нефриту і дорогоцінних каменів в М'янмі.
Звіт ООН за 2019 рік
У звіті ООН про економічні інтереси збройних сил М'янми за 2019 рік зазначається, що компанія MGE входять в число державних підприємств, котрі грають домінуючу роль в економіці М'янми.
Компанія MGE грає важливу роль в економіці країни, оскільки:
- генерує близько половини державних доходів,
- витрачає половину державного бюджету,
- регулює більшу частину державних витрат економіки.
У звіті наголошувалось й на тому аспекті, що керівництво компанії з видобутку дорогоцінних металів MGE в основному складається з колишніх воєначальників.
Звіт Global Witness
У попередньому звіті Global Witness вартість нефриту в М'янмі у 2014 році оцінювалася в 31 мільярд доларів, або 22 мільярди фунтів стерлінгів, виходячи з офіційно зареєстрованих даних про виробництво нефриту в 16 684 тонни.
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