Міністерство фінансів США ввело санкції відносно державного підприємства Myanmar Gems Enterprise (MGE), що спеціалізується на видобутку дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагається позбавити військовий уряд коштів, оскільки країна є головним світовим постачальником нефриту.

Санкції проти М'янми

США вже наклали санкції на три інші компанії з виробництва дорогоцінних каменів, що на думку американського уряду пов'язані зі збройними силами країни. Також санкції посилила й Велика Британія відносно військових і лідерів державного перевороту.

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Позиція Мінфіну США Міністерство фінансів США у своїй офіційній заяві зазначило, що такий крок з боку уряду означає, що американцям забороняється вести справи з організацією MGE, яка є державним підприємством, що діє при Міністерстві природних ресурсів та охорони навколишнього середовища у М'янмі.

Варто відзначити, що М'янма є головним світовим джерелом дорогоцінного каміння, зокрема нефриту, рубінів, сапфірів тощо.

Значущість компанії MGE

Компанія MGE курує більшою частиною дорогоцінних металів у М'янмі, а також відповідає за ліцензування та регулювання сектора, збір ліцензійних відрахувань і збут нефриту і дорогоцінних каменів в М'янмі.

Звіт ООН за 2019 рік

У звіті ООН про економічні інтереси збройних сил М'янми за 2019 рік зазначається, що компанія MGE входять в число державних підприємств, котрі грають домінуючу роль в економіці М'янми.

Компанія MGE грає важливу роль в економіці країни, оскільки:

генерує близько половини державних доходів,

витрачає половину державного бюджету,

регулює більшу частину державних витрат економіки.

У звіті наголошувалось й на тому аспекті, що керівництво компанії з видобутку дорогоцінних металів MGE в основному складається з колишніх воєначальників.

Звіт Global Witness

У попередньому звіті Global Witness вартість нефриту в М'янмі у 2014 році оцінювалася в 31 мільярд доларів, або 22 мільярди фунтів стерлінгів, виходячи з офіційно зареєстрованих даних про виробництво нефриту в 16 684 тонни.