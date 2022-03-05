Росія може очікувати запровадження нових санкцій вже наступного тижня.

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Нові санкції проти Росії

Тепер підприємство S&P Dow Jones Indices планує виключити акції російських компаній зі своїх стандартних фондових індексів вже наступного тижня. Це ж стосується й індексу S&P 500. Там повідомили про виключення російських цінних паперів з ринків, які розвиваються та інших індексів до відкриття ринку в середу.

Американська фінансова компанія MSCI Inc заявила, що виключить російські активи з популярних індексів ринків, які розвиваються. Крім того, у FTSE Russell також розповіли про аналогічні плани.

У S&P Dow Jones згадали про "погіршення рівня доступності російського ринку". Відповідно це може вплинути на здатність учасників ринку відтворювати індекси S&P DJI, що містять цінні папери РФ.

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