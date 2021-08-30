Нові правила отримання субсидій: що зміниться для населення з 1 вересня

З настанням осені для українців зміняться правила призначення житлових субсидій. Також їх розмір, залежно від регіону, буде відрізнятись. Хто може розраховувати на субсидії, а кому слід подати заяву ще раз, розповідаємо далі.

Нові правила отримання субсидії

Заяви на отримання субсидій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомляв, що починаючи з травня в українців буде 5 місяців, щоб подати нові заяви на отримання субсидій. Тож восени термін добігає кінця.

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Хто не має права на субсидію

, що у межах нововведення населення з 1 травня отримує субсидії лише у грошовій формі.

Під час засідання Кабміну Уряд переглянув критерії отримання житлових субсидій. Тож на них не можуть розраховувати ті, хто:

має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень;

купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.

Хто повинен був повторно подати заяву

У Мінсоцполітики відзначали, що 15% українцям все ж таки доведеться повторно подати новий пакет документів протягом вище згаданих 5 місяців, з огляду на такі причини призначення субсидії:

надавалась у безготівковій формі;

за місцем фактичного проживання (орендарі житла, внутрішньо переміщені особи);

без урахування окремих осіб з-поміж зареєстрованих в житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Хто може залишитись без субсидії

Також у Мінсоцполітики назвали критерії через які українці можуть втратити субсидії. Це стосується тих громадян, які:

здійснили великі покупки протягом минулого року (квартира, транспортний засіб, земельну ділянку тощо);

мають великі суми на банківських депозитах;

володіють двома і більше автомобілями, яким немає 15 років з дати випуску, або які володіють автомобілем, якому менше ніж 5 років з дати випуску тощо;

володіють квартирою площа якої перевищує 130 квадратних метрів, або будинком площа якого більше ніж 230 квадратних метрів.

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Кошти на фінансування субсидій

Під час "Години запитань до Уряду" Шмигаль розповів, що Мінсоцполітики спрямувало 1,1 мільярда гривень в регіони для виплат субсидій. Також він відзначив, що для більшості українців субсидії будуть перепризначені автоматично, зокрема це стосується пенсіонерів.

Тобто, не треба подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки та виплати ідуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки — її отримають і зараз, і в опалювальний сезон,

– поділився прем'єр.

Різний розмір субсидій: все залежить від регіону

Навесні 2020 року, коли Україна закрилася на карантин, у зв'язку з чим були збільшені на 50% окремі нормативи на ЖКП. Однак з 1 жовтня поточного року ця норма буде діяти лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.

Зміни до постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Кабмін вніс з огляду на те, що доходи українців у зелених зонах почали зростати. Однак враховую те, що епідемія коронавірусу в Україні ще не завершилась – було прийнято рішення все ж продовжити дію спецнормативів у деяких регіонах.

Щомісячний грошовий еквівалент збільшених нормативів для домогосподарств становив від 80 до 190 гривень в залежності від набору послуг,

– розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.