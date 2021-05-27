Нові правила для отримувачів субсидій: хто може залишитись без виплат

У травні 2021 року змінилися правила надання субсидій для українців. Щоб не втратити виплати, людям варто стежити за своїми покупками та перевірити автомобіль.

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що субсидію можуть втратити українці, які здійснили масштабну покупку. Зокрема, придбали квартиру, земельну ділянку або транспортний засіб (окрім мопеда або причепа).

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Окрім того, такі невтішні зміни можуть статися і для людей, які за один раз придбали товари довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень.

Хто ще ризикує втратити субсидію

Люди, які мають банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

українці, які здійснили купівлю-продаж валюти та банківських металів упродовж року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

люди, які декларують відсутність доходу, однак перебували за кордоном понад 60 днів. Винятки – перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

українці, які мають заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг та за оплату аліментів понад 3 місяці;

люди, які не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

власники авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

власники 2 і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

українці, які не мають доходів і при цьому ніде не навчаються, не працювали, не мали статусу безробітного.