Нові пакети санкцій потрібні щотижня, – Зеленський звернувся до США

Світ повинен посилювати свій тиск на Росію доти, доки триває війна в Україні. Нові пакети санкцій потрібні впроваджувати щотижня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до сенаторів Конгресу США.

Важливо Зеленський виступив зі зверненням у Конгресі США

Потрібні обмеження для усіх, на кому тримається цей несправедливий режим,

– наголосив Зеленський.

Він запропонував США розширити санкційний список на всіх політичних осіб Росії, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Це і депутати Держдуми, і звичайні чиновники.

Компанії мають покинути ринок Росії

Також Зеленський закликав американські компанії виходити з російського ринку та розривати будь-які зв'язки, щоб жоден долар не допоміг агресору руйнувати Україну, руйнувати Європу. Адже продовження співпраці з Росією – це спонсорство військової машини агресора.

Усі американські компанії повинні вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кровʼю. Мир – важливіше прибутку. І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі,

– закликав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що всі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів.

Звернення Зеленського до Конгресу США: дивіться відео