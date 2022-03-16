Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до сенаторів Конгресу США.
Важливо Зеленський виступив зі зверненням у Конгресі США
Потрібні обмеження для усіх, на кому тримається цей несправедливий режим,
– наголосив Зеленський.
Він запропонував США розширити санкційний список на всіх політичних осіб Росії, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Це і депутати Держдуми, і звичайні чиновники.
Компанії мають покинути ринок Росії
Також Зеленський закликав американські компанії виходити з російського ринку та розривати будь-які зв'язки, щоб жоден долар не допоміг агресору руйнувати Україну, руйнувати Європу. Адже продовження співпраці з Росією – це спонсорство військової машини агресора.
Усі американські компанії повинні вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кровʼю. Мир – важливіше прибутку. І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі,
– закликав президент.
Крім того, Зеленський наголосив, що всі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів.
Звернення Зеленського до Конгресу США: дивіться відео