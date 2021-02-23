Платять онлайн та почали заощаджувати: чого навчила американців пандемія

Пандемія коронавірусу сколихнула не лише медичну систему, але й особисті фінанси людей, які зіткнулися з наслідками локдаунів та карантинних заходів. Який урок винесли для себе американці – у матеріалі Економіки 24.

Goldman Sachs опитав американців щодо нових фінансових звичок, до яких їх спонукала пандемія. Виявилося, що 4 з 5 американців таки набули нових звичок.

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Опитування провів інвестиційний банк Goldman Sachs у грудні 2020 року серед 1502 американців.

Приділяйте більше уваги фінансам

Близько 40% американців заявляють, що приділяли пильнішу увагу своїм фінансам через пандемію. Це хороша звичка, незалежно від рівня доходу. Слідкуючи, за своїми фінансами, ви можете зрозуміти де витрачаєте зайве.

Почати контролювати свої фінанси можна з простої формули 50/30/20:

Половина доходу йде на базові витрати: продукти, комунальні послуги, житло.

Ще третина – на додаткові витрати.

А 20% – на заощадження.

Розставляйте пріоритети та заощаджуйте

Для цього можна скористатися різними додатками на смартфон, які ми описали в матеріалі Найкращі додатки на смартфон, які допоможуть контролювати витрати

Близько 31% американців заявили, що почали більше заощаджувати, а 34% – зробили це пріоритетом. Заощадження допоможуть не лише назбирати на машину чи будинок мрії, але й стануть певним "надзвичайним фондом" у випадку кризи.

Користуйтеся онлайн-банкінгом

Щоб заощадження не "з'їдала" інфляції, їх можна тримати в іноземній валюті, на депозитних рахунках чи в різного роду активах. Детальніше про це розповідаємо у матеріалі Як інфляція "з'їдає" ваші заощадження та що робити, щоб зберегти гроші

Пандемія призвела до того, що 33% американців вперше спробували послугу цифрового банкінгу або збільшили використання цифрових банківських послуг, а 32% американців перевели більшу частину своєї банківської діяльності в Інтернет.

Окрім економії часу та енергії, онлайн-банкінг чи інші сайти дозволяють клієнтам зменшити ризик впливу COVID-19, уникаючи фізичних відділень банків.

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