Нові економічні реформи Куби: у чому їх значущість для держави

Уряд Куби повідомив про нові реформи у сфері економіки, завдяки яким приватний сектор зможе працювати у більшій кількості її секторів.

6 лютого 2021 року уряд Куби оголосив, що дозволить приватному бізнесу працювати у більшій кількості секторів національної економіки. Варто зазначити, що у країні панує авторитарний тип комуністичного режиму вже більше ніж шістдесят років.

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Економічна реформа: що відомо

Вперше про реформи у сфери економіки Куби заговорили ще у серпні 2020 року, проте вони були схвалені Радою міністрів Куби лише зараз. Про реформи повідомило офіційне ЗМІ Комуністичної партії Granma.

Міністерка праці Куби пані Марта Єлена Фейто заявила, що відповідно до нових реформ кількість авторизованих галузей зі 127 зросла до більш як 1 тисячі, при цьому лише не велика частка галузей буде як і колись контролюватись державою.

Сутність та значення кубинської реформи

Кубинські реформи експерти вважають новаторськими, оскільки вони дозволять приватному сектору брати участь у більшості секторів економіки країни. Варто зауважити, що уряд досить довгий час контролював економіку держави.

Нині приватна діяльність, в більшості, обмежується туристичним сектором, який досить сильно постраждав від пандемії коронавірусу. Через зменшення кількість ділових та туристичних поїздок впали й доходи людей, що працюють у торгівлі, або надають послуги з перевезень.

The Indian Express наголошують, що згідно з приблизними оцінками у країні з населенням в 1,1 мільярда людей працюють лише 6 тисяч людей, що складає всього лише 13% робочої сили.

Важливо зазначити, що приватні підприємці не зможуть брати участь у 124 галузях економіки країни. Згідно зі словами міністерки праці Куби пані Єлени Фейто, про які повідомило агентство AFP, держава збереже контроль над секторами, які вважає стратегічними, такими як: ЗМІ, оборони, охорона здоров’я.

Сенс реформи полягає у тому, щоб допомогли звільнити продуктивні сили, а продовження розвитку приватної роботи – ціль цієї реформи,

– пані Фейто.

Чому саме зараз

У 2020 році на галузь економіки Куби значним чином повипливало два фактори:

економічні наслідки пандемії коронавірусу,

санкції, що ввели США, на той час чинним главою держави паном Трампом.

Ці фактори призвели до скорочення економіки Куби на 11% станом на 2020 рік, що стало найгіршим показником для країни за останніх 30 років та призвело до браку основних товарів.

За результатами реформи очікується, що давно назрілі реформи малих підприємств, будуть розширюватись і це дозволить приватним секторам вийти за рамки сфери туризму та фермерської діяльності.

У 202 році президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна буде ініціювати реформи, котрі будуть направлені на збільшення експорту, зниження залежності від імпорту та стимулювання внутрішнього попиту у спробі розв'язувати економічні проблеми країни.

Складні стосунки з США

Через десятиліття самоізоляції Куби, серед населення панує досить вороже відношення до США, не дивлячись на те, що Америка знаходиться всього лише за 150 кілометрів від побережжя острова. Ситуація у стосунках між країнами змінилась у 2015 році за каденції Барака Обами та кубинського лідера Рауля Кастро. Тоді чинний лідер Куби погодився нормалізувати стосунки з громадянами США, дозволив відвідувати їм країну, вносячи таким чином власний вклад у розвиток місцевої економіки.

Проте, з настанням каденції Дональда Трампа, політичний курс Обами, що був націлений на дружні стосунки між країнами, був скасований. Такі дії Трампа значно посилили економічні проблеми Куби.

Нині ж експерти вважають, що США та Куба можуть повернутись до стосунків, що були започатковані у 2015 році, оскільки у керма Штаті знову демократ – Джо Байден.

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