Нове рішення Саудівської Аравії спровокувало ріст цін на нафту

На тлі рішення Саудівської Аравії підняти у січні наступного року ціни на всі сорти, котрі поставляються до Азії та США, вартість нафти почала зростати у понеділок 6 грудня. Вартість нафти Brent сягнула понад 71 долар за барель.

Ціна нафти

Ціна нафтових ф'ючерсів станом на ранок 6 грудня, згідно з даними біржових торгів на сайті Investing.com, виглядає наступним чином:

нафта Brant , котра котирується на лондонській біржі ICE, зросла до понад 71,39 долара за барель, або на 2,16% чи на 1,51 долара за барель проти попереднього торгового дня;

, котра котирується на лондонській біржі ICE, зросла до понад долара за барель, або на 2,16% чи на 1,51 долара за барель проти попереднього торгового дня; нафта марки TWI, що котирується на нью-йоркській біржі NYMEX зросла до майже 67,79 долара за барель, вона подорожчала на 2,31%, або на 1,51 долара за барель проти попереднього торгового дня.

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Чому ціна нафти зростає

Нафта марки Brent, так і WTI, завершили торги в мінусі шостий тиждень поспіль – це найтриваліший період з листопада 2018 року. Тижневе зниження вартості Brent становило 2,4%, WTI – 2,8%.

Уоррен Паттерсон, аналітик із сировинного сектору ING Groep NV, вважає, що рішення Саудівської Аравії штовхає вгору нафтовий ринок вранці у понеділок.

Це рішення було очікуваним, враховуючи, що ОПЕК+ прийняла рішення продовжити нарощування видобутку в січні, попри невизначеність, пов'язану з появою "омікрону",

– розповідає він.

Інші фактори, що вплинули на ціну нафти

Підтримку ринку також надає деяке послаблення побоювань щодо небезпеки штаму "омікрон". Дані з ПАР, де було виявлено цей новий варіант COVID-19, не показують зростання кількості госпіталізацій, повідомляє Bloomberg.

Радник президента США Джо Байдена з медичних питань доктор Ентоні Фаучі заявив, що поки що немає свідчень, що "омікрон" є важчим, ніж інші штами.

Скільки коштуватиме нафта: прогноз

Saudi Aramco повідомила у вихідні, що ціна основного сорту, що поставляється до Азії, у січні збільшиться на 0,6 долара за барель. Тож він прогнозовано коштуватиме 3,3 долара за барель. Це більше, ніж кошик нафти Омана та Дубая, ба більше – максимум із лютого 2020 року.

Підвищення цін на сорт нафти для США прогнозовано коливатиметься в межах від 0,4 до 0,6 долара за барель.