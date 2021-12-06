Ціна нафти
Ціна нафтових ф'ючерсів станом на ранок 6 грудня, згідно з даними біржових торгів на сайті Investing.com, виглядає наступним чином:
- нафта Brant, котра котирується на лондонській біржі ICE, зросла до понад 71,39 долара за барель, або на 2,16% чи на 1,51 долара за барель проти попереднього торгового дня;
- нафта марки TWI, що котирується на нью-йоркській біржі NYMEX зросла до майже 67,79 долара за барель, вона подорожчала на 2,31%, або на 1,51 долара за барель проти попереднього торгового дня.
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Чому ціна нафти зростає
Уоррен Паттерсон, аналітик із сировинного сектору ING Groep NV, вважає, що рішення Саудівської Аравії штовхає вгору нафтовий ринок вранці у понеділок.
Це рішення було очікуваним, враховуючи, що ОПЕК+ прийняла рішення продовжити нарощування видобутку в січні, попри невизначеність, пов'язану з появою "омікрону",
– розповідає він.
Інші фактори, що вплинули на ціну нафти
Підтримку ринку також надає деяке послаблення побоювань щодо небезпеки штаму "омікрон". Дані з ПАР, де було виявлено цей новий варіант COVID-19, не показують зростання кількості госпіталізацій, повідомляє Bloomberg.
Радник президента США Джо Байдена з медичних питань доктор Ентоні Фаучі заявив, що поки що немає свідчень, що "омікрон" є важчим, ніж інші штами.
Скільки коштуватиме нафта: прогноз
Saudi Aramco повідомила у вихідні, що ціна основного сорту, що поставляється до Азії, у січні збільшиться на 0,6 долара за барель. Тож він прогнозовано коштуватиме 3,3 долара за барель. Це більше, ніж кошик нафти Омана та Дубая, ба більше – максимум із лютого 2020 року.
Підвищення цін на сорт нафти для США прогнозовано коливатиметься в межах від 0,4 до 0,6 долара за барель.