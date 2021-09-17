Платіжна система Нової пошти стала учасником Visa та MasterCard

Компанія "НоваПей" першою серед приватних небанківських фінансових установ стала повноправним учасником міжнародних платіжних системи (МПС) Visa та MasterCard.

Зокрема, першою в регіоні СНД і Південно-Західної Європи у МПС Visa та першою в Україні й Молдові у МПС MasterCard Worldwide.

До цього "НоваПей" використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.

Наша компанія вже досягла певного рівня розвитку й обсягу транзакцій, який дає можливість працювати з лідерами ринку платіжних систем як повноцінний фінансовий партнер. Ставши учасником МПС Visa та MasterCard, "НоваПей" може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного додатку та онлайн-кабінету Нової пошти для наших клієнтів,

– прокоментував Андрій Кривошапко, СЕО "НоваПей".

За його словами, такий крок став свідченням надійності та довіри компанії "НоваПей" з боку міжнародних брендів.