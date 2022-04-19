Нова Зеландія вводить санкції проти найбільших банків і фінустанов Росії

Нове Зеландія долучилася до жорстких санкцій, які світ наклав на Росію через її вторгнення в Україну. Так, останній пакет санкцій торкнувся важливих російських фінансових установ.

Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Наная Магута. Таким чином Нова Зеландія хоче завдати економічного та політичного удару по організаціях, які фінансують війну проти України.

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Новий раунд санкцій

Санкції стосуються 18 фінустанов, серед яких центральний банк Росії, суверенний фонд, найбільші банки та банки, які пов'язані з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму. Загалом на них припадає близько 80% банківських операцій Росії:

Альфа-Банк;

Банк Росія;

Банк "Открытие";

Чорноморський банк розвитку і реконструкції;

Центральний банк Росії;

Московський кредитний банк;

Газпромбанк;

Генбанк;

Промисловий ощадний банк;

Новікомбанк;

Россільгоспбанк;

Російський національний комерційний банк;

Російський фонд прямих інвестицій;

Сбербанк;

Совкомбанк;

СМП Банк;

Внешэкономбанк;

ВТБ.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України,

– сказала Наная Махута.

Протягом останнього місяця Нова Зеландія також наклала санкції проти Путіна та членів його Ради безпеки, політиків, військових лідерів, олігархів, оборонних компаній і поліції. Також країна ввела мито в розмірі 35% на російські товари.

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