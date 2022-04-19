Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Наная Магута. Таким чином Нова Зеландія хоче завдати економічного та політичного удару по організаціях, які фінансують війну проти України.
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Новий раунд санкцій
Санкції стосуються 18 фінустанов, серед яких центральний банк Росії, суверенний фонд, найбільші банки та банки, які пов'язані з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму. Загалом на них припадає близько 80% банківських операцій Росії:
- Альфа-Банк;
- Банк Росія;
- Банк "Открытие";
- Чорноморський банк розвитку і реконструкції;
- Центральний банк Росії;
- Московський кредитний банк;
- Газпромбанк;
- Генбанк;
- Промисловий ощадний банк;
- Новікомбанк;
- Россільгоспбанк;
- Російський національний комерційний банк;
- Російський фонд прямих інвестицій;
- Сбербанк;
- Совкомбанк;
- СМП Банк;
- Внешэкономбанк;
- ВТБ.
Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України,
– сказала Наная Махута.
Протягом останнього місяця Нова Зеландія також наклала санкції проти Путіна та членів його Ради безпеки, політиків, військових лідерів, олігархів, оборонних компаній і поліції. Також країна ввела мито в розмірі 35% на російські товари.
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