Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Наная Магута. Таким чином Нова Зеландія хоче завдати економічного та політичного удару по організаціях, які фінансують війну проти України.

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Новий раунд санкцій

Санкції стосуються 18 фінустанов, серед яких центральний банк Росії, суверенний фонд, найбільші банки та банки, які пов'язані з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму. Загалом на них припадає близько 80% банківських операцій Росії:

  • Альфа-Банк;
  • Банк Росія;
  • Банк "Открытие";
  • Чорноморський банк розвитку і реконструкції;
  • Центральний банк Росії;
  • Московський кредитний банк;
  • Газпромбанк;
  • Генбанк;
  • Промисловий ощадний банк;
  • Новікомбанк;
  • Россільгоспбанк;
  • Російський національний комерційний банк;
  • Російський фонд прямих інвестицій;
  • Сбербанк;
  • Совкомбанк;
  • СМП Банк;
  • Внешэкономбанк;
  • ВТБ.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України,
– сказала Наная Махута.

Протягом останнього місяця Нова Зеландія також наклала санкції проти Путіна та членів його Ради безпеки, політиків, військових лідерів, олігархів, оборонних компаній і поліції. Також країна ввела мито в розмірі 35% на російські товари.

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