Про нові санкції оголосила міністерка закордонних справ Наная Магута. Таким чином Нова Зеландія хоче завдати економічного та політичного удару по організаціях, які фінансують війну проти України.

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Новий раунд санкцій

Санкції стосуються 18 фінустанов, серед яких центральний банк Росії, суверенний фонд, найбільші банки та банки, які пов'язані з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму. Загалом на них припадає близько 80% банківських операцій Росії:

Альфа-Банк;

Банк Росія;

Банк "Открытие";

Чорноморський банк розвитку і реконструкції;

Центральний банк Росії;

Московський кредитний банк;

Газпромбанк;

Генбанк;

Промисловий ощадний банк;

Новікомбанк;

Россільгоспбанк;

Російський національний комерційний банк;

Російський фонд прямих інвестицій;

Сбербанк;

Совкомбанк;

СМП Банк;

Внешэкономбанк;

ВТБ.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України,

– сказала Наная Махута.

Протягом останнього місяця Нова Зеландія також наклала санкції проти Путіна та членів його Ради безпеки, політиків, військових лідерів, олігархів, оборонних компаній і поліції. Також країна ввела мито в розмірі 35% на російські товари.

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