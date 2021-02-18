Газу в 5 разів більше та вуглецева нейтральність: що планує Нафтогаз до 2025 року

Група Нафтогаз оприлюднила нову корпоративну стратегію, яку націлена втілити до 2025 року. Відтак найближче майбутнє бізнес-структури базуватиметься на бізнес платформах: "Газовий бізнес", "Постачання кінцевим споживачам" та "Низьковуглецеві бізнеси".
Очікувані результати та темпи впровадження
- Цілі трансформації, що прописані у бізнес платформах до 2025 року дають орієнтир щодо подальшого розвитку компанії до 2030 року.
- До 2025 року Нафтогаз планує здійснити трансформацію та забезпечити готовність Групи до виходу на IPO.
- Стратегія буде сприяти створенню нових робочих місць з гідною зарплатнею, що в кінцевому результаті позитивно вплине на ВВП.
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Якщо нам це вдасться, Група Нафтогаз стане каталізатором економічного зростання та добробуту усієї країни. Йдеться й про значні надходження у бюджет, більші можливості партнерства для фінансових установ та бізнесів,
– йдеться у зверненні НАК "Нафтогаз України".
Платформа "Газовий бізнес"
- Мета. Стратегічна ціль Нафтогазу у рамках даної платформи стосується повноцінного розкриття потенціалу ресурсної бази України. У разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт оцінювальний видобувний потенціал може збільшитись у 5 разів – до 600 мільярдів кубометрів.
- Реалізація. Для повноцінної реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20 – 25 мільярдів доларів, з яких близько 7 мільярдів доларів – протягом перших 5 років (до 2025 року).
- Очікування. У 5 річний термін подібні зусилля дозволять Групі Нафтогаз зупинити зменшення запасів та досягти коефіцієнту заміщення на рівні 100% до 2025 року. Нафтогаз в рамках реалізації платформи також планує розвивати можливості трейдингу та гуртового продажу газу, зокрема вийде на європейський ринок торгівлі та розпочне торгівлю форвардними фізичними та фінансовими продуктами.
Платформа "Постачання кінцевим споживачам"
- Мета. "Пропонувати клієнтам високу якість послуг за найкращими цінами та до 2025 року стати партнером для 4 мільйонів українських споживачів, досягнувши частки ринку у 35%", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України".
- Очікування. Нафтогаз планує, що в рамках платформи 2021 рік стане вирішальним для Групи у розбудові платформи для роздрібного продажу газу. У разі успіху компанія планує вийти за межі продажів виключно блакитного палива та пропонувати споживачам якісні та конкурентоспроможні інтегровані енергетичні рішення.
Платформа "Низьковуглецеві бізнеси"
- Мета. Основна мета платформи – досягнути вуглецевої нейтральності до 2040 року.
- Реалізація. Мету платформи Група планує досягнути через зниження викидів та розвиток нових бізнесів, таких як виробництво водню та біопалива та уловлювання, використання та зберігання вуглецю.
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