Група Нафтогаз оприлюднила нову корпоративну стратегію, яку націлена втілити до 2025 року. Відтак найближче майбутнє бізнес-структури базуватиметься на бізнес платформах: "Газовий бізнес", "Постачання кінцевим споживачам" та "Низьковуглецеві бізнеси".

Очікувані результати та темпи впровадження

Цілі трансформації, що прописані у бізнес платформах до 2025 року дають орієнтир щодо подальшого розвитку компанії до 2030 року.

До 2025 року Нафтогаз планує здійснити трансформацію та забезпечити готовність Групи до виходу на IPO.

Стратегія буде сприяти створенню нових робочих місць з гідною зарплатнею, що в кінцевому результаті позитивно вплине на ВВП.

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Якщо нам це вдасться, Група Нафтогаз стане каталізатором економічного зростання та добробуту усієї країни. Йдеться й про значні надходження у бюджет, більші можливості партнерства для фінансових установ та бізнесів,

– йдеться у зверненні НАК "Нафтогаз України".

Платформа "Газовий бізнес"

Мета . Стратегічна ціль Нафтогазу у рамках даної платформи стосується повноцінного розкриття потенціалу ресурсної бази України. У разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт оцінювальний видобувний потенціал може збільшитись у 5 разів – до 600 мільярдів кубометрів.

. Стратегічна ціль Нафтогазу у рамках даної платформи стосується повноцінного розкриття потенціалу ресурсної бази України. У разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт оцінювальний видобувний потенціал може збільшитись у 5 разів – до 600 мільярдів кубометрів. Реалізація . Для повноцінної реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20 – 25 мільярдів доларів, з яких близько 7 мільярдів доларів – протягом перших 5 років (до 2025 року).

. Для повноцінної реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20 – 25 мільярдів доларів, з яких близько 7 мільярдів доларів – протягом перших 5 років (до 2025 року). Очікування. У 5 річний термін подібні зусилля дозволять Групі Нафтогаз зупинити зменшення запасів та досягти коефіцієнту заміщення на рівні 100% до 2025 року. Нафтогаз в рамках реалізації платформи також планує розвивати можливості трейдингу та гуртового продажу газу, зокрема вийде на європейський ринок торгівлі та розпочне торгівлю форвардними фізичними та фінансовими продуктами.

Платформа "Постачання кінцевим споживачам"

Мета . "Пропонувати клієнтам високу якість послуг за найкращими цінами та до 2025 року стати партнером для 4 мільйонів українських споживачів, досягнувши частки ринку у 35%", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України".

. "Пропонувати клієнтам високу якість послуг за найкращими цінами та до 2025 року стати партнером для 4 мільйонів українських споживачів, досягнувши частки ринку у 35%", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України". Очікування. Нафтогаз планує, що в рамках платформи 2021 рік стане вирішальним для Групи у розбудові платформи для роздрібного продажу газу. У разі успіху компанія планує вийти за межі продажів виключно блакитного палива та пропонувати споживачам якісні та конкурентоспроможні інтегровані енергетичні рішення.

Платформа "Низьковуглецеві бізнеси"

Мета . Основна мета платформи – досягнути вуглецевої нейтральності до 2040 року.

. Основна мета платформи – досягнути вуглецевої нейтральності до 2040 року. Реалізація. Мету платформи Група планує досягнути через зниження викидів та розвиток нових бізнесів, таких як виробництво водню та біопалива та уловлювання, використання та зберігання вуглецю.