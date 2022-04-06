Норвегія підтримає 5 пакет санкцій ЄС проти Росії

Після того, як світ побачив звірства, що їх окупанти влаштували на Київщині, ЄС готує більш жорсткий п'ятий пакет санкцій. Норвегія, яка не входить до ЄС, готова долучитися до цих санкцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі своїм норвезьким колегою.

Зверніть увагу Норвезька медіа-група залишає Росію і передає свої друкарні "Новій газеті"

Щойно говорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Подякував за всебічну допомогу Україні, тверде рішення посилювати тиск на рф та підтримку 5 пакету санкцій ЄС,

– написав Шмигаль.

Прем'єр також подякував Норвегії за гуманітарну і технічну допомогу. Нагадаємо, що нещодавно Норвегія вирішила виділити 20 мільйонів євро в бюджет України на підтримку важливих програм. А ще напередодні виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

П'ятий пакет санкцій проти Росії

Закриття портів для російських суден;

ембарго на вугілля;

експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро;

компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС;

відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків.

Також ЄС працює над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рано чи пізно Європа розширить санкції на російські нафту та газ.

До теми – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії: дивіться відео