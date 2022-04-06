Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі своїм норвезьким колегою.

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Щойно говорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Подякував за всебічну допомогу Україні, тверде рішення посилювати тиск на рф та підтримку 5 пакету санкцій ЄС,

– написав Шмигаль.

Прем'єр також подякував Норвегії за гуманітарну і технічну допомогу. Нагадаємо, що нещодавно Норвегія вирішила виділити 20 мільйонів євро в бюджет України на підтримку важливих програм. А ще напередодні виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

П'ятий пакет санкцій проти Росії

Закриття портів для російських суден;

ембарго на вугілля;

експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро;

компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС;

відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків.

Також ЄС працює над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рано чи пізно Європа розширить санкції на російські нафту та газ.

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