Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після розмови зі своїм норвезьким колегою.
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Щойно говорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Подякував за всебічну допомогу Україні, тверде рішення посилювати тиск на рф та підтримку 5 пакету санкцій ЄС,
– написав Шмигаль.
Прем'єр також подякував Норвегії за гуманітарну і технічну допомогу. Нагадаємо, що нещодавно Норвегія вирішила виділити 20 мільйонів євро в бюджет України на підтримку важливих програм. А ще напередодні виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.
П'ятий пакет санкцій проти Росії
- Закриття портів для російських суден;
- ембарго на вугілля;
- експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро;
- компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС;
- відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків.
Також ЄС працює над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рано чи пізно Європа розширить санкції на російські нафту та газ.
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