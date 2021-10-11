Нобелівська премія з економіки: хто став її лауреатами
Джерело:сайт Нобелівської премії
Нобелівську премію з економіки у 2021 році розділять троє американських економістів. Її вручили за "методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків" та "емпіричний внесок в економіку праці".
Хто і за що став лауреатами премії
Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля присудили Девіду Карду за "емпіричний внесок в економіку праці", а Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу – "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків".
Цікаво Назвали імена лауреатів Нобелівської премії миру
Лауреати цього року — Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс — надали нам нові погляди на ринок праці та показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області й здійснив революцію в емпіричних дослідженнях,
— йдеться у повідомленні на сайті Нобелівської премії.
Лауреати Нобелівської премії з економіки – Девід Кард, Джошуа Ангріст та Гвідо Імбен (зліва направо) / Фото nobelprize.orgСума призу: 10 мільйонів шведських крон, одна половина (1/2) – Девіду Карду, а іншу половину між собою розділять Джошуа Ангріст (1/4) та Гвідо Імбенс (1/4).
Чим важливий внесок американських економістів
Цього року лауреати показали, що можна надати відповідь на багато важливих питань зі сфери соціальних наук, котрі пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками. Наприклад, такі питання як:
- що б сталося, якби імміграції було менше, або якби та чи інша людина не продовжила навчання,
- як імміграція впливає на рівень зарплат і зайнятість,
- як більш тривале навчання впливає на дохід людини в майбутньому.
У Шведській королівській академії пояснили, що ключовим моментом відповіді на вище зазначені питання є використання ситуацій, в яких випадкові події або зміни політики призводять до того, що до груп людей відносяться по-різному, що нагадує клінічні випробування в медицині.
Дослідження Девіда Карда
Використовуючи природні експерименти, Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати, імміграції та освіти на ринок праці. Його дослідження часів початку 1990-х років кинули виклик загальноприйнятим уявленням, що призвело до нового аналізу і до додаткових відкриттів.
У повідомленні на сайті Нобелівської премії також зазначається, що підвищення мінімальної заробітної плати не обов’язково веде до скорочення числа робочих місць.
Ми тепер знаємо, що доходи людей, що народилися в країні, можуть виграти від нової імміграції, в той час, як люди, які іммігрували в більш ранній час, ризикують постраждати. Ми також усвідомили, що ресурси в школах набагато важливіші для майбутнього успіху учнів на ринку праці, ніж вважалося раніше,
– йдеться у повідомленні.
Дослідження Ангріста та Імбенса
Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс присудили премію "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків". В середині 1990-х років вони розв'язали проблему інтерпретації результатів природних експериментів. Наприклад, продовження терміну обов’язкової освіти на рік для конкретної групи учнів не вплине на всіх в цій групі однаково.
Тож у своїх дослідженнях економісти продемонстрували наскільки точні висновки про причину та наслідок можна зробити з природних експериментів. Таким чином їх дослідження показали, що природні експерименти є багатим джерелом знань.
Що відомо про Нобелівську премію з економікиФормально премія Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля не є Нобелівською премією, але вручається на тій же церемонії й тим же комітетом з 1969 року. Вона закриває "нобелівський тиждень", протягом якого оголошують імена лауреатів. З 1969 – 2020 роки лауреатами стали 86 осіб. Жінки ставали лауреатами премії лише двічі: Елінор Остром у 2009 році та Естер Дюфло у 2019 році. До речі, Дюфло вважається наймолодшим лауреатом премії з економіки в історії. Вона отримала її у 46 років.
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