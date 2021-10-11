Нобелівська премія з економіки: хто став її лауреатами

Нобелівську премію з економіки у 2021 році розділять троє американських економістів. Її вручили за "методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків" та "емпіричний внесок в економіку праці".

Хто і за що став лауреатами премії

Премію Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля присудили Девіду Карду за "емпіричний внесок в економіку праці", а Джошуа Ангрісту та Гвідо Імбенсу – "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків".

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Лауреати цього року — Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс — надали нам нові погляди на ринок праці та показали, які висновки про причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області й здійснив революцію в емпіричних дослідженнях,

— йдеться у повідомленні на сайті Нобелівської премії.

Лауреати Нобелівської премії з економіки – Девід Кард, Джошуа Ангріст та Гвідо Імбен (зліва направо) / Фото nobelprize.org

Чим важливий внесок американських економістів

10 мільйонів шведських крон, одна половина (1/2) – Девіду Карду, а іншу половину між собою розділять Джошуа Ангріст (1/4) та Гвідо Імбенс (1/4).

Цього року лауреати показали, що можна надати відповідь на багато важливих питань зі сфери соціальних наук, котрі пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками. Наприклад, такі питання як:

що б сталося, якби імміграції було менше, або якби та чи інша людина не продовжила навчання,

як імміграція впливає на рівень зарплат і зайнятість,

як більш тривале навчання впливає на дохід людини в майбутньому.

У Шведській королівській академії пояснили, що ключовим моментом відповіді на вище зазначені питання є використання ситуацій, в яких випадкові події або зміни політики призводять до того, що до груп людей відносяться по-різному, що нагадує клінічні випробування в медицині.

Дослідження Девіда Карда

Використовуючи природні експерименти, Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати, імміграції та освіти на ринок праці. Його дослідження часів початку 1990-х років кинули виклик загальноприйнятим уявленням, що призвело до нового аналізу і до додаткових відкриттів.

У повідомленні на сайті Нобелівської премії також зазначається, що підвищення мінімальної заробітної плати не обов’язково веде до скорочення числа робочих місць.

Ми тепер знаємо, що доходи людей, що народилися в країні, можуть виграти від нової імміграції, в той час, як люди, які іммігрували в більш ранній час, ризикують постраждати. Ми також усвідомили, що ресурси в школах набагато важливіші для майбутнього успіху учнів на ринку праці, ніж вважалося раніше,

– йдеться у повідомленні.

Дослідження Ангріста та Імбенса

Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс присудили премію "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків". В середині 1990-х років вони розв'язали проблему інтерпретації результатів природних експериментів. Наприклад, продовження терміну обов’язкової освіти на рік для конкретної групи учнів не вплине на всіх в цій групі однаково.

Тож у своїх дослідженнях економісти продемонстрували наскільки точні висновки про причину та наслідок можна зробити з природних експериментів. Таким чином їх дослідження показали, що природні експерименти є багатим джерелом знань.