Відповідне рішення регулятор ухвалив 26 травня. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Що цьому передувало
Зауважимо, що 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє регулятору обмеження імпорту електрики з Росії та Білорусі.
Він надав регулятору повноваження обмежувати імпорт у частині міждержавних перетинів між Україною й тими державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.
Коли 15 травня закон набув чинності, очільник Міненерго Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП з відповідним закликом. Мовляв, такий імпорт становить загрозу енергобезпеці.