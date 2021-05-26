Відповідне рішення регулятор ухвалив 26 травня. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що цьому передувало

Зауважимо, що 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє регулятору обмеження імпорту електрики з Росії та Білорусі.

Він надав регулятору повноваження обмежувати імпорт у частині міждержавних перетинів між Україною й тими державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.

Коротко про Енергетичне співтовариство Це міжнародна організація, створена для розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи.

Її сторонами, окрім ЄС, є Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Македонія, Молдова, Україна, Чорногорія, Сербія та Грузія.

Водночас будь-яка країна Євросоюзу має право на отримання статусу спостерігача. Цим правом користується низка учасників.

Коли 15 травня закон набув чинності, очільник Міненерго Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП з відповідним закликом. Мовляв, такий імпорт становить загрозу енергобезпеці.

Зверніть увагу! Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна планує від'єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.