Цінові обмеження НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, у розмірі 50% їх місячного обсягу продажу електричної енергії.

Читайте також Згусток технологій: яким обладнанням може здивувати сучасний кросовер

НКРЕКП встановила мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції.

Терміни обмеження та гранична ціна

Обмеження буде діяти до 8 липня 2021 року і відповідають останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом", проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції, що становить 734,9 гривні за мегават на годину.

Чому НКРЕКП провела засідання

Засідання НКРЕКП провела у зв’язку з різким зниженням 2 – 4 липня ціни на "ринку на добу наперед" (РДН), яке спричинене виведенням з нього попиту постачальниками електроенергії, що мають значну ринкову владу.

Нагадаємо, що ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДН) станом на 4 липня 2021 року знизилася до історичного мінімуму у цьому році. Ціна становила 426,06 гривень за мегават на годину, що на 35,9% нижче за ціну, котра була 3 липня й майже в 3,5 раза нижче за ту, що була 1 липня.

З метою збільшення попиту на РДН, Регулятор зобов’язав оператора системи передачі та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

Також з метою оцінки дій учасників ринку, регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вищевказані дні.