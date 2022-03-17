У Німеччині вважають можливим ембарго для російської нафти та газу

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина використає всі можливості для створення додаткових резервів щодо вугілля, газу та нафти.

Можливе ембарго для російської нафти та газу

"Всі варіанти щодня лежать на столі", – наголосив міністр. Зі слів Лінднера, Німеччина "буквально щодня" веде переговори з партнерами з країн G7 та з державами Європейського Союзу.

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Також міністр додав, що уряд у Берліні готовий "використовувати всі можливості для створення додаткових резервів", уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.

Очільник Мінфіну ФРН підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.

Які країни відмовились від російської нафти та газу

США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля.

Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії.

Австралія відмовляється від імпорту нафти та газу з Росії. Однак дала 45 днів, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з Росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів.

Майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.

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