Можливе ембарго для російської нафти та газу

"Всі варіанти щодня лежать на столі", – наголосив міністр. Зі слів Лінднера, Німеччина "буквально щодня" веде переговори з партнерами з країн G7 та з державами Європейського Союзу.

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Також міністр додав, що уряд у Берліні готовий "використовувати всі можливості для створення додаткових резервів", уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.

Очільник Мінфіну ФРН підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.

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