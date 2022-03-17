Можливе ембарго для російської нафти та газу
"Всі варіанти щодня лежать на столі", – наголосив міністр. Зі слів Лінднера, Німеччина "буквально щодня" веде переговори з партнерами з країн G7 та з державами Європейського Союзу.
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Також міністр додав, що уряд у Берліні готовий "використовувати всі можливості для створення додаткових резервів", уточнивши, що це стосується вугілля і газу, а також розширення джерел постачання нафти.
Очільник Мінфіну ФРН підтвердив свою пропозицію запровадити державну доплату за пальне на автозаправках.
Які країни відмовились від російської нафти та газу
- США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля.
- Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року.
- Канада заборонила імпорт нафтопродуктів з Росії.
- Австралія відмовляється від імпорту нафти та газу з Росії. Однак дала 45 днів, щоб судна, котрі перевозять уже оплачені енергоносії з Росії, змогли прибути для відвантаження до австралійських портів.
- Майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.
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