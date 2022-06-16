Заморожені російські активи Німеччиною

Міністр також зазначив, що у вище згадану суму потрапили інвестиції компаній, які тепер заморожені.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше оголосив, що країна створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Агресія Росії проти України показала, що санкції мають бути терміново ефективнішими – особливо проти російських олігархів та їхніх прихованих активів,

– сказав Шольц.

Заморожені російські активи на відбудову України

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російських олігархів, які були заморожені через санкції, для фінансування відбудови України. Гроші російського Центробанку також можуть бути використані для цієї ж цілі.

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Також раніше країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро, а це 24,5 мільярда доларів, активів російського Центрального банку.

Нагадаємо! Росія публічно заявляла, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів її активів у всьому світі.

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