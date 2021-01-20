Німеччина допомагає Україні розвивати соціальну інфраструктуру у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Відповідні угоди передбачають фінансову допомогу для нашої країни у розмірі 36 мільйонів євро.

На що витратять гроші

Уряд 20 січня уповноважив віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова підписати проєкт "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VIII)". Про це повідомили на сайті Кабміну.

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Проєкт передбачає виділення 13,1 мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, закупівлі сучасного базового медичного обладнання для лікування COVID-19.

Гроші спрямують на розвиток:

Харківської області;

Донецької області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області

підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, в уряді очікують на підписання додаткових угод щодо проєктів УФСІ VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро.

Із них 9 мільйонів направлені на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об'єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО:

Громади міста Кривий Ріг та Першотравенськ Дніпропетровської області;

Маріуполь Запорізької області;

Мелітополь, Ланцеве та Гуляйполе Запорізької області.

Сіверодонецьк, Новоайдар та Кремінна Луганської області;

Ізюм та Чугуїв Харківської області.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямують на поліпшення умов надання медичної допомоги. Зокрема, нове обладнання закуплять для щонайменше 40 медзакладів.