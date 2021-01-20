Німеччина виділить Україні 36 мільйонів євро: для чого гроші
Німеччина допомагає Україні розвивати соціальну інфраструктуру у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Відповідні угоди передбачають фінансову допомогу для нашої країни у розмірі 36 мільйонів євро.
На що витратять гроші
Уряд 20 січня уповноважив віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова підписати проєкт "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VIII)". Про це повідомили на сайті Кабміну.
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Проєкт передбачає виділення 13,1 мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, закупівлі сучасного базового медичного обладнання для лікування COVID-19.
Гроші спрямують на розвиток:
- Харківської області;
- Донецької області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області
- підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.
Крім того, в уряді очікують на підписання додаткових угод щодо проєктів УФСІ VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро.
Із них 9 мільйонів направлені на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об'єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО:
- Громади міста Кривий Ріг та Першотравенськ Дніпропетровської області;
- Маріуполь Запорізької області;
- Мелітополь, Ланцеве та Гуляйполе Запорізької області.
- Сіверодонецьк, Новоайдар та Кремінна Луганської області;
- Ізюм та Чугуїв Харківської області.
Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямують на поліпшення умов надання медичної допомоги. Зокрема, нове обладнання закуплять для щонайменше 40 медзакладів.
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