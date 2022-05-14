У канцлера Німеччини Олафа Шольца запитали, чи відчують жителі ФРН наслідки війни в Україні безпосередньо на собі, зокрема вже цієї зими. Очільник німецького уряду відповів, що вони роблять все, аби цього не трапилось.

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Німеччина стане незалежною від російських нафти та вугілля ще цього року

За словами Шольца, Федеральний уряд Німеччини щодня займається тим, щоб зробити все можливе, аби німці "не мерзли цієї зими".

Від імпорту російських вугілля та нафти ми станемо незалежними уже цього року та робимо все, щоб зберегти робочі місця у Шведті та Льойні (там розташовані нафтопереробні заводи – ред. 24 канал),

– заявив Шольц.

Очільник німецького уряду повідомив, що з імпортом російського природного газу ситуація дещо складніша – протягом короткого терміну потрібно побудувати кілька нових терміналів скрапленого газу, які є великими інфраструктурними проєктами на мільярди євро. "Це не відбувається за одну ніч", – додав канцлер.

Ембарго російської нафти: останні новини

Нафтове ембарго мало б увійти до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Втім декілька країн, зокрема Угорщина, намагаються блокувати це рішення. Експерти запевняють, що заборону на імпорт російського енергоресурсу все ж накладуть, втім це може відбутися у два етапи.

Разом з тим західні ЗМІ пишуть, що Європейський Союз думає над тим, чи не відкласти нафтове ембарго, щоб не гальмувати інші санкції проти Росії. Наразі пропозиція ЄС на заборону російської нафти передбачена протягом наступних 6 місяців, а на рафіноване паливо – до початку 2023 року.

Згодом очільник Європарламенту Жозеп Боррель запевнив, що домовленість щодо нафтового ембарго, попри блокування з боку Угорщини, все ж буде досягнута.

Тим часом у Росії з'явились "нові друзі" – таліби. "Талібан" заявив про намір закуповувати у країни-агресорки газ та нафту та розвивати партнерство у галузі фінансів і бізнесу.

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