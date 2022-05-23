Німеччина чекає на "зелене світло" Європейської комісії

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який разом з експертами аналізує реальний вплив санкції проти Росії. За його словами, запровадження нафтового ембарго без Угорщини розглядають у Німеччині.

До теми Час збігає, – Кулеба каже, що ембарго на російську нафту блокує лише одна країна ЄС

Як повідомив очільник ОП, Німеччина може підтримати нафтове ембарго проти Росії без Угорщини, якщо це рішення ухвалить Європейська комісія.

У Німеччині розглядають можливість підтримати нафтове ембарго проти Росії без участі Угорщини, якщо таке рішення ухвалить Єврокомісія,

– написав Єрмак.

Угорщина блокує санкції проти Росії

Єврокомісія на початку травня підготувала проєкт шостого пакета санкцій проти Росії, який мають затвердити країни ЄС. Пакет санкцій передбачає ембарго на російську нафту.

Запровадження санкцій блокує Угорщина, яка залежна від нафти з Росії. Повідомлялося, що 65% нафти до Угорщини надходять саме з Росії.

В уряді Угорщини готові погодитися на ембарго, якщо отримають виключення на трубопровідну нафту, оскільки не мають виходу до моря. У Будапешті вимагають від ЄС 15 – 18 мільярдів євро.

Разом з тим, угорський нафтовий гігант MOL розпочав підготовку до модернізації, яка дозволить трьом її нафтопереробним заводам переробляти винятково неросійську легшу нафту. Протягом останніх років Угорщина інвестувала в інфраструктуру для того, щоб переробляти важчу, але дешевшу нафту з Росії.

Дізнайтесь більше – Угорщина підтримає нафтове ембарго за "символічну суму": дивіться відео