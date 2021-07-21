Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. За його словами, "Північний потік-2" – це не про економіку, адже газопровід є зброєю шантажу Росії.
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Німеччині треба висунути жорсткі вимоги
Лозинський зауважив, що і США, і Німеччина у питанні "Північного потоку-2" виходять зі своїх внутрішніх інтересів. На жаль, позиція України не є сильною, тому їй потрібно виграти час.
Як розповів депутат, в Україні розуміють, що "Північний потік-2" буде добудований. Саме тому зараз потрібно висунути якомога жорсткіші вимоги і Німеччині, і тим, хто безпосередньо займається будівництвом газопроводу, щоб переходити до нового етапу переговорів.
На жаль, Німеччина йде за швидкими перемогами та низькими цінами на газ, але робить величезну дестабілізації у регіоні та світі,
– розповів депутат.
За його словами, США справді необхідні близькі стосунки з Німеччиною, однак Україні потрібно боротися з агресією Росії.
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Лозинський підсумував, що Джозеф Байден та Ангела Меркель хочуть діалогу і вважають, що він дасть їм можливість більше впливати на Володимира Путіна та регулювати його агресивні дії, однак це помилка.
Лозинський розповів про "Північний потік-2": дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
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