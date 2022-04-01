Німеччина призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю у податковій сфері

Німеччина призупинила обмін податковою інформацією з Росією та Білоруссю через війну проти України. З таким проханням до Німеччини звернувся Київ.

Про це повідомили німецькі ЗМІ. Відтепер органи країни не зможуть належним чином оподатковувати компанії.

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Що це означає

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пояснив, що Німеччина більше не відшкодовує російським громадянам і компаніям податки. Зазвичай такі податки, як-от податок на приріст капіталу, компенсуються, щоб компанії та громадяни не оподатковувалися двічі. Але тепер така послуга недоступна для громадян країни-агресорки.

Лінднер написав листа нашому міністру фінансів Сергію Марченку, запевнивши, що Німеччина продовжить тиснути на Росію.

Ми сповнені рішучості завдати подальшої економічної шкоди Росії та Білорус. Моє міністерство повністю у вашому розпорядженні в цих питаннях,

– написав Лінднер.

Наразі у Німеччині вивчають варіант щодо націоналізації дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти". Звісно таке рішення нашкодить Росії, але й таким чином Німеччина хоче убезпечити себе від збоїв енергопостачання.

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