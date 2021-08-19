Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну
Джерело:DW
У Німеччині 18 серпня призначили уповноваженого з питань транзиту газу Україною. Відтепер цю посаду обійматиме Ґеорґ Вальдерзее.
Він тісно співпрацюватиме з німецьким зовнішньополітичним відомством. Про це повідомили у міністерстві економіки й енергетики країни.
Читайте також Можливий наступник Меркель пригрозив Росії санкціями через "Північний потік-2"
Зазначається також, що уряд докладатиме зусиль для "продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років".
- Щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який спливає наприкінці 2024 року.
Посада спеціального уповноваженого
Ґеорґ Вальдерзее діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит блакитного палива, що відповідатиме інтересам усіх.
- До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.
Окрім цього, цим призначенням уряд Німеччини виконує зобов'язання за угодою зі Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання ситуації навколо російського газопроводу "Північний потік-2".
"Північний потік-2": останні новини
- У МЗС Росії заявили, що будівництво "Північного потоку-2" перебуває на фінальній стадії. До повного завершення робіт нібито залишилися лічені тижні.
- США та Німеччина 21 липня досягли згоди у питанні трубопроводу. Джо Байден і Ангела Меркель домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску проєкту.
- Ухвалену угоду вже розкритикували в Європарламенті. А МЗС України надіслало офіційні ноти в Брюссель і Берлін через нові домовленості щодо газогону.
До теми США призначили спецпосланця щодо "Північного потоку-2": його кандидатура багатьох здивувала