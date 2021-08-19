Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну

19 серпня 2021 , 10:14
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Джерело:

DW

У Німеччині 18 серпня призначили уповноваженого з питань транзиту газу Україною. Відтепер цю посаду обійматиме Ґеорґ Вальдерзее.

Він тісно співпрацюватиме з німецьким зовнішньополітичним відомством. Про це повідомили у міністерстві економіки й енергетики країни.

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Зазначається також, що уряд докладатиме зусиль для "продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років".

  • Щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який спливає наприкінці 2024 року.

Посада спеціального уповноваженого

Ґеорґ Вальдерзее діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит блакитного палива, що відповідатиме інтересам усіх.

  • До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

Окрім цього, цим призначенням уряд Німеччини виконує зобов'язання за угодою зі Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання ситуації навколо російського газопроводу "Північний потік-2".

Зверніть увагу! Ґеорґ Вальдерзее вже виконував обов'язки уповноваженого з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.

"Північний потік-2": останні новини

  • У МЗС Росії заявили, що будівництво "Північного потоку-2" перебуває на фінальній стадії. До повного завершення робіт нібито залишилися лічені тижні.
  • США та Німеччина 21 липня досягли згоди у питанні трубопроводу. Джо Байден і Ангела Меркель домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску проєкту.
  • Ухвалену угоду вже розкритикували в Європарламенті. А МЗС України надіслало офіційні ноти в Брюссель і Берлін через нові домовленості щодо газогону.

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Автор: Олег Васьків