Він тісно співпрацюватиме з німецьким зовнішньополітичним відомством. Про це повідомили у міністерстві економіки й енергетики країни.

Читайте також Можливий наступник Меркель пригрозив Росії санкціями через "Північний потік-2"

Зазначається також, що уряд докладатиме зусиль для "продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років".

Щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який спливає наприкінці 2024 року.

Посада спеціального уповноваженого

Ґеорґ Вальдерзее діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит блакитного палива, що відповідатиме інтересам усіх.

До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

Окрім цього, цим призначенням уряд Німеччини виконує зобов'язання за угодою зі Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання ситуації навколо російського газопроводу "Північний потік-2".

Зверніть увагу! Ґеорґ Вальдерзее вже виконував обов'язки уповноваженого з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.

"Північний потік-2": останні новини

У МЗС Росії заявили, що будівництво "Північного потоку-2" перебуває на фінальній стадії. До повного завершення робіт нібито залишилися лічені тижні.

США та Німеччина 21 липня досягли згоди у питанні трубопроводу. Джо Байден і Ангела Меркель домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску проєкту.

Ухвалену угоду вже розкритикували в Європарламенті. А МЗС України надіслало офіційні ноти в Брюссель і Берлін через нові домовленості щодо газогону.

До теми США призначили спецпосланця щодо "Північного потоку-2": його кандидатура багатьох здивувала