Таке рішення анонсувало Федеральне міністерство економіки та технологій Німеччини. Таким чином, вони пришвидшили свій попередній графік щонайменше на 3 місяці – ледве через три тижні після того, як Європейський Союз оголосив про заборону на імпорт російського вугілля.

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Німеччина вирішила пришвидшити процес відмови від російської нафти

У відомстві заявили, що ембарго на нафту від Німеччини набере чинності ближче до кінця літа після достатнього транзакційного періоду й буде керованим. Цю заяву зробили всього за 11 днів після того, як очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що офіційний Берлін має на меті повністю відмовитися від імпорту російської нафти до кінця цього року.

Крім того, у ФРН планують до 2024 року припинити купувати будь-які енергоносії з Росії, зокрема газ. Європейський Союз планує заявити про ембарго на російську нафту у новому пакеті санкцій проти Росії на цьому тижні. Цю ініціативу підтримали у Німеччині, пише видання Deutsche Welle, посилаючись на анонімні джерела.

Раніше офіційний Берлін не наважувався підтримати жорсткі санкції проти російських енергоносіїв. Річ у тому, що Німеччина досить суттєво залежить від Росії у цьому питані. Саме держава-агресорка забезпечувала:

приблизно 55% імпорту природного газу,

імпорту природного газу, 35% імпорту нафти,

нафти, 50% імпорту кам'яного вугілля у 2021 році.

До теми! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у неділю, що офіційний Київ буде наполягати на запроваджені ембарго на російську нафту у наступному пакеті санкцій, після того, як ЄС все-таки погодився заборонити імпорт російського вугілля минулого місяця.

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