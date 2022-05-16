За даними джерел видання, німецький уряд докладає зусиль з укладання угод з альтернативними постачальниками енергоносіїв.

Важливо Поведінка Росії є односторонньою відмовою від угоди з НАТО, – глава німецького МЗС

У Німеччині впевнені, що зможуть розв'язувати проблеми з логістикою протягом наступних 6 – 7 місяців. Зараз владі залишається вирішити, як отримати достатню кількість нафти з альтернативних джерел для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу.

Цікаво! За даними міністерства економіки ФРН, частка російської нафти від загального обсягу з початку війни знизилася приблизно з 35 до 12%.

Низка заправок, як зазначило видання, має отримувати енергоносії через німецький Балтійський порт Росток. Мовиться про:

нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує паливом міжнародний аеропорт Берліна,

більшість заправних станцій в столиці і прилеглій землі Бранденбург.

Чому нафтове ембарго важливе та що про це каже ЄС

Україна закликає країни Заходу запровадити повне та негайне ембарго на російські нафту та газ. Адже кожен нафтодолар, кожен газовий євро – це черговий гвинтик у військовій машині Росії. США і Канада насправді це вже зробили, а ось Європа поки що не наважується на такий рішучий крок, хоч і налаштована рішуче.

Так, у ЄС заявили, що налаштовані узгодити поетапне нафтове ембарго поточного місяця. Однак кілька країн Євросоюзу таки допустили можливість його відстрочки.

А що передбачають санкції

Наразі у межах п'ятого санкційного пакету ЄС ухвалено рішення про ембарго на російське вугілля. Та й воно набуде чинності тільки в серпні. Проте Євросоюз зараз розробляє шостий пакет санкцій, в якому може з'явитись заборона на експорт нафти та газ.