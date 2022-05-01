Німеччина підтримала ембарго на російську нафту

Німеччина підтримала введення ембарго на російську нафту у межах нового пакету санкцій. На останній зустрічі представників країн-членів ЄС у Брюсселі німецькі делегати заявили про позитивне рішення з боку їхньої держави щодо заборони імпорту енергоресурсу з Росії.

Про це повідомило джерело німецького інформаційного агентства dpa, передає видання Kurier. Таким чином ембарго на російську нафту все більш ймовірно таки ввійде до шостого пакету санкцій проти Росії.

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Дискусії країн ЄС щодо заборони імпорту російської нафти

За даними видання, проти введення повного ембарго на російську нафту у черговому пакеті санкцій проти країни-агресорки наразі досі виступають такі члени Євросоюзу:

Угорщина;

Австрія;

Словаччина;

Іспанія;

Італія;

Греція.

Європейські дипломати зазначають, що зокрема Словаччина та Угорщина не хочуть вводити заборону на імпорт російського енергоресурсу передусім через те, що надто залежать від постачання нафти з Росії. Тим часом країни південної частини Європи переймаються підвищенням цін на енергоносії унаслідок введення заборони імпорту російської нафти та обуренням місцевих споживачів.

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Зміна риторики у Німеччині

Причиною позитивного рішення Німеччини стосовно впровадження ембарго на російську нафту, ймовірно, стали нещодавні успіхи країни у пошуках альтернативних постачальників енергоресурсу.

За даними Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини, залежність країни від російської нафти знизилась з близько 35% у 2021 році до 12% станом на 1 квітня, а від російського газу – з 55% до близько 35%. Стосовно вугілля, Німеччина зменшила свою залежність від постачання ресурсу з Росії з 50% до близько 8% від початку року, зокрема завдяки змінам у діючих контрактах.

Чого чекати від шостого пакету санкцій проти Росії

До слова, наступні кілька днів повинні продемонструвати, як змінюватимуться загальні плани ЄС стосовно ембарго на російську нафту. За інформацією dpa, Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн прагне якомога швидше презентувати проєкт нового пакету санкцій проти країни-агресорки, щоб посилити тиск на Кремль на тлі активізації воєнних дій Росії на Сході України.

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Зазначається, що дискусія стосовно ембарго на російську нафту передусім точиться щодо деталей обмежень та тривалості перехідного періоду. Враховуючи низку країн ЄС, які "висловлюють занепокоєння", перехідний період у відмові від російського енергоресурсу може тривати до осені, ба навіть до зими цього року, підкреслюють у dpa.

На додаток до нових санкцій стосовно російського нафтового сектора, пакет, ймовірно, міститиме додаткові торговельні обмеження і каральні заходи стосовно низки фізичних осіб та компаній. За даними dpa, цього разу до переліку повинна увійти й найбільша російська фінансова установа – "Сбербанк".

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