Німеччина не платитиме за газ в рублях

Про це заявив міністр фінансів Німеччини. Він звернувся до Путіна й наголосив, що Німеччина не піддаватиметься шантажу.

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Я хочу звернутися до Путіна і чітко заявити: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Зараз Німеччина робить все можливе, щоб стати незалежною від Росії щодо постачання енергоносіїв,

– сказав міністр фінансів Німеччини.

Це вже не перша подібна заява німецьких урядовців, раніше міністр економіки та віцеканцлер Роберт Габек заявив, що метою німецької влади є забезпечення незалежності країни від російських енергоносіїв. За його словами, розглядатимуть навіть варіанти, які раніше вважалися "нереальними".

Росія використовує газ для шантажу

З 1 квітня Росія вимагає проводити розрахунки за постачання газу в рублях.

Євросоюз та G7 відмовились це робити, бо того не передбачають вже існуючі контракти і такі розрахунки б порушували санкції.

Після цього Росія зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Це викликало шквал критики та засудження з боку інших країн, вони зрозуміли, що Росію не можна розглядати як надійного партнера.

У США заявили, що Росія перетворює енергоресурси на зброю.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн такі дії країни-агресора назвала газовим шантажем.

Влада Болгарії шукає лазівки в домовленостях з "Газпромом" для можливості зупинки транзиту російського газу в Сербію та Угорщину по газопроводу "Турецький потік", який проходить через Болгарію.

У Європарламенті заявили що вони не піддадуться на шантаж зі сторони Росії та не бояться Путіна.

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