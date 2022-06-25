Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро: куди спрямують гроші

Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро грантового фінансування. Кошти спрямують до держбюджету країни для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Відповідно угоду 24 червня підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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Цей грант дуже важливий для України

Ці кошти спрямують Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Пане Лінднере, дякую Вам особисто, вашій команді та всім, хто був залучений до процесу, завдяки чиїм зусиллям ми дуже швидко структурували цю угоду. Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина,

– сказав Сергій Марченко.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загалом ми отримали від німецького уряду 300 мільйонів євро довгострокового пільгового кредитування для фінансування державного бюджету.

Які країни виділяють найбільше грошей Україні

До слова, у п'ятірку країн, що пообіцяли надати найбільше допомоги, увійшли США, Велика Британія, Німеччина, Польща та Канада. До десятки також увійшли Франція, Японія, Норвегія, Італія та Швеція.

При цьому варто розуміти, що наші міжнародні партнери суттєво різняться у своєму економічному розвитку. Для когось сума в 1 мільярд суттєво нічого не змінить, а для інших – це дуже велика сума, але вони готові допомагати тим, чим зможуть. Тож слід зважати й на те, яку частку свого ВВП країни виділяють на допомогу Україні. За цим показником беззаперечним лідером є Естонія.

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