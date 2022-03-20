Міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що влада Катару у ході перемовин продемонструвала навіть ширшу підтримку, ніж очікувалось. Партнерство країн – серйозний крок Німеччини на шляху до енергетичної незалежності від Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

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Партнерство Німеччини і Катару

Міністр економіки Німеччини відвідав столицю Катару Доху 20 березня. У ході зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані країни домовились про довготермінове енергетичне партнерство.

За словами Роберта Хабека, очільники німецьких компаній, які супроводжували його під час візиту у Катар, тепер проведуть з катарською стороною детальні перемовини щодо підписання контрактів. Разом з тим німецький посадовець не уточнив, про які конкретні об'єми партнерства мовиться.

Бачимо стрімку динаміку. Емір (Катару – ред. 24 канал) продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж ми очікували,

– заявив Хабек.

До слова, міністр економіки Німеччини зазначив, що узгоджене партнерство з Катаром передбачає не лише постачання скрапленого природного газу у ФРН, але й розробку відновлювальних енергоносіїв, а також заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності.

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