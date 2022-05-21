ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна сигнал, що вони можуть відкривати рубльові рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій.

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Італія теж вдається до "лазівки"

Італійський уряд начебто теж спілкувався з Європейською комісією і отримав роз'яснення щодо того, як легально купувати російський газ. Це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni вже почала процедуру відкриття двох рахунків, один з яких в рублях.

За повідомленням ЗМІ, більшість контрактів фірм ЄС з "Газпромом" укладаються у євро або доларах. Однак у інструкції нема вказівки, що відкриття рублевих рахунків порушуватиме санкції.

Газовий шантаж Росії

Путін підписав указ про продаж газу за рублі наприкінці березня як відповідь на санкції ЄС. Росія погрожувала припинити постачання палива тим країнам, які не оплачуватимуть його рублями.

Євросоюз та G7 відмовили Росії, оскільки цього не передбачають вже наявні контракти і такі розрахунки б порушували санкції. Тоді держава-агресорка зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Bloomberg пише, що 4 європейські компанії таки заплатили за російський газ рублями.

Річ у тім, що, попри наполягання, ЄС не видав письмової заборони на відкриття рахунку у рублях, де передбачені наслідки за порушення заборони.

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