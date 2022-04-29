Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту, – WSJ

Європейський Союз стає на крок ближчим до того, щоб запровадити ембарго на постачання російської нафти. Це значно скоротить фінансування Росії, відтак і грошей на війну проти України буде менше. Але остаточне рішення щодо ембарго поки не прийнято.

Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. Це відкриває шлях ЄС до запровадження ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Відтак цей пункт можуть включити в наступний пакет санкцій.

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Саме Німеччина була чи не головним противником ембарго на російську нафту. Однак Берлін отримав достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок, чим і скористався.

Водночас проблеми із накладанням заборони на постачання російської нафти все ще залишаються. США тиснуть, щоб це ембарго не призвело до тривалого зростання цін на нафту. Адже світова економіка поки перебуває у стані відновлення після пандемії, а Росія лише виграє від підвищення цін на нафту, почавши експортувати її в інші країни, такі як Індія чи Китай.

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Є застереження і в деяких країн ЄС, серед яких Угорщина, Італія, Австрія та Греція, щодо економічних наслідків нафтового ембарго. Окрім того, Угорщина не має виходу до моря, тому нафту отримує лише за допомогою нафтопроводу. Їй перебудувати ланцюги постачання буде дещо складніше.

Чому Німеччина змінила думку

За даними незалежного аналітичного центру "Брейгель", країни ЄС платять російським державним компаніям близькоза постачання енергоресурсів. ЄС імпортує з Росії від 3 до 3,5 мільйонів барелів нафти на день, щодня виплачуючи трохи менш як 380 мільйонів євро. Це становить близько 27% імпорту нафти в ЄС. За даними Міжнародного енергетичного агентства,. Ці гроші витрачається на російську армію, відтак і на війну проти України.

На рішення Німеччини погодитися запровадити ембарго на постачання російської нафти могло вплинути те, що країна уклала угоду з Польщею, яка дозволить імпортувати нафту від світових експортерів через порт Гданська на Балтійському морі. Польський порт розташований недалеко від нафтопереробного заводу у Шведті. Щоправда, цей завод контролюється російським нафтовим гігантом "Роснефть", і туди надходила нафта через нафтопровід "Дружба".

Інфраструктура порту Гданська, яка обладнана для прийому нафтових супертанкерів, з’єднана з російським трубопроводом окремою ланкою, яку експлуатує Польща. Це означає, що імпорт нафти до Гданська може бути негайно спрямований по трубопроводу на нафтопереробний завод у Шведті, замінюючи російські поставки.

Нафтопереробний завод у Шведті був найбільшою перешкодою для ухвалення Німеччиною заборони на імпорт російської нафти. Адже від нього залежать тисячі робочих місць у регіоні, а досі не було альтернативних поставок.

Польська угода була необхідною, оскільки найближчий до НПЗ німецький порт Росток не має потужностей для прийому супертанкерів. Крім того, німецька залізниця більше не експлуатує нафтові вагони.

Близько 12% споживання нафти в Німеччині залежить від російського імпорту. До повномасштабної російсько-української війни цей показник становив 35%. Однак тепер у країні готові до того, що "Роснефть" припинить постачання нафти, що, за словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, більше не означатиме катастрофу для німецької економіки.

Якщо "Роснефть" відмовиться переробляти імпорт неросійської нафти, Німеччина може передати нафтопереробний завод під державне управління відповідно до законів про захист стратегічних активів. Берлін уже взяв на себе управління головним російським газоторговельним хабом у Німеччині, дочірньою компанією російського "Газпрому".