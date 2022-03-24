Ніколи раніше такого не було щодо країни-члена G20, – Донфрід про санкції проти Росії

США та міжнародні партнери наклали на Росію безпрецедентні санкції через її нічим не спровокований напад на Україну.

Про це в інтерв'ю для 24 каналу заявила помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід. За словами чиновниці, США разом з партнерами почали готуватися до введення санкцій ще до того, як Росія напала.

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Які санкції ввели США

Санкції поширюються на фінансові інститути Росії, зокрема центральний банк. Донфрід наголошує, що такого раніше не було щодо члена Великої Двадцятки.

Санкції також вразили російських високопосадовців: від Путіна до російських еліт та членів їх сімей.

Обмеження також стосуються російського військово-промислового комплексу.

Загалом йдеться про комплексний набір санкцій та заходів експортного контролю проти Росії, пояснює помічниця Держсекретаря.

Санкції, які США разом зі своїми найближчими союзниками та партнерами наклали проти Росії в результаті її брутальної та нічим не спровокованої агресії проти України 24 лютого, – масивні та безпрецедентні,

– заявила Донфрід.

Чиновниця не сумнівається, що всі ці санкції вплинуть на російську економіку. Адже фондовий ринок Росії вже не відкривається тижнями, а рубль коштує менше, ніж пенні. Міжнародні компанії масово покидають країну-агресорку, а рейтингові агенства обвалюють кредитний рейтинг Росії.

Донфрід пообіцяла, що США продовжить накладати санкції, поки Путін не припинить свою агресію проти України. "Дозвольте звернутися до всіх ваших читачів – я, як громадянка США, натхненна неймовірною стійкістю українців у цей час", – резюмує Донфрід.

Інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США Карен Донфрід: дивіться відео