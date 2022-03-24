Про це в інтерв'ю для 24 каналу заявила помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід. За словами чиновниці, США разом з партнерами почали готуватися до введення санкцій ще до того, як Росія напала.
Детальніше Про можливість нового альянсу та завершення війни: інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США
Які санкції ввели США
- Санкції поширюються на фінансові інститути Росії, зокрема центральний банк. Донфрід наголошує, що такого раніше не було щодо члена Великої Двадцятки.
- Санкції також вразили російських високопосадовців: від Путіна до російських еліт та членів їх сімей.
- Обмеження також стосуються російського військово-промислового комплексу.
Загалом йдеться про комплексний набір санкцій та заходів експортного контролю проти Росії, пояснює помічниця Держсекретаря.
Санкції, які США разом зі своїми найближчими союзниками та партнерами наклали проти Росії в результаті її брутальної та нічим не спровокованої агресії проти України 24 лютого, – масивні та безпрецедентні,
– заявила Донфрід.
Чиновниця не сумнівається, що всі ці санкції вплинуть на російську економіку. Адже фондовий ринок Росії вже не відкривається тижнями, а рубль коштує менше, ніж пенні. Міжнародні компанії масово покидають країну-агресорку, а рейтингові агенства обвалюють кредитний рейтинг Росії.
Донфрід пообіцяла, що США продовжить накладати санкції, поки Путін не припинить свою агресію проти України. "Дозвольте звернутися до всіх ваших читачів – я, як громадянка США, натхненна неймовірною стійкістю українців у цей час", – резюмує Донфрід.
Інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США Карен Донфрід: дивіться відео