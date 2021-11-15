Ніхто не залишиться без світла і тепла, – Зеленський пообіцяв, що відключень не буде

Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому згадав про енергетичну кризу. Президент запевнив, що держава нікого не залишить без світла і тепла.

Зеленський вкотре звернувся до громадян України через звернення. Зокрема, він порушив питання забезпечення українців світлом та газом, а також можливої нестачі вугілля.

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Українців не залишать без світла й тепла

Держава нікого не залишить без світла й тепла, попри те, що все непросто у світі, який переживає енергетичну кризу,

– пообіцяв Зеленський.

Він додав, що принцип української влади переживати менше, а працювати більше. Зокрема, для боротьби з кризою запустили два додаткові блоки – на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької електростанції запустять до кінця листопада.

"Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключена логіка і критичне мислення", – наголосив глава держави.

Нестачі вугілля не буде

Зеленський також запевнив, що держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля.

Крім українських запасів, у країну прямують сім кораблів з вугіллям. Вони прибудуть у порти найближчим часом. Цього вугілля вистачить до кінця 2021 року. За потреби Україна придбає достатньо вугілля, аби бути забезпеченою до завершення опалювального сезону.

Президент додав, що Київ не купує та не купуватиме вугілля у сепаратистів.

Зеленський звернувся до українців щодо енергетичної кризи: дивіться відео

Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. У результаті у країні почали говорити про можливу співпрацю з країною-агресором або віялові відключення електроенергії.