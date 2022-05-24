Поки російські трейдери намагаються знайти покупців, вже близько 62 мільйонів барелів нафти накопичилося на суднах в морі.

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Ніхто не хоче її купувати, тому зараз у морі перебуває близько 62 мільйони барелів Urals, що втричі більше, ніж до початку війни,

– написав Андрій Єрмак, голова Офісу Президента.

Санкції в дії

США та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через війну Росії проти України. Деякі компанії уникають придбання вантажів з Росії, побоюючись майбутніх санкцій. Адже нагадаємо, що ЄС розглядає ембарго на російську нафту.

Обсяг сирої нафти Urals у морі втричі перевищує довоєнний показник. При цьому експорт російської нафти морем впав у травні до 6,7 мільйона барелів на добу, що приблизно на 15% менше, ніж у лютому. Але багато танкерів, які покидають Росію, не мають пункту призначення.

Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не розказують повної історії. Російська нафта в морі продовжує накопичуватися,

– сказав стратег з енергетичних питань з Х’юстона Клей Сейгл.

Кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості вантажів. Це теж новий максимум. Значна частина цієї нафти може бути непроданою.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Росія більше переорієнтовується на Азію, особливо на Китай та Індію. Щоправда, обсяги поставок у Європу також зросли напередодні можливого введення нафтового ембарго.

Що відомо про нафтове ембарго ЄС

Євросоюз планував ввести нафтове ембарго проти Росії в рамках шостого пакету санкцій.

Але Угорщина вже тижнями його блокує і не погоджується на різні пропозиції ЄС щодо спецумов для неї.

Німеччина розглядає можливість підтримати нафтове ембарго проти Росії без участі Угорщини.

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