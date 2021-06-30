Через Алжир: Нігерія планує нав'язати Росії конкуренцію у постачаннях газу до Європи

Нігерія планує постачати газ до Європи через трубопровід, який пролягатиме через Алжир та з'єднається з іспанською та італійською ГТС. Мовиться про продовження газопроводу Аджаокута-Кадуна-Кано, над яким наразі триває активна робота.

Газопровід Аджаокута-Кадуна-Кано має об'єднати Південь і Північ Нігерії. За словами міністра із нафтових ресурсів Нігерії Тіміпре Сільва, саме продовження газопроводу AKK стане шляхом до транспортування газу до Європи.

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Він (газ — 24 канал) може пройти весь шлях до Алжиру Транссахарським газопроводом, а потім з'єднатися з алжирським трубопроводом, а потім ми доставимо його в Європу. Таким чином, наш газ може просуватися з півдня на європейський ринок,

– наголосив Сільва.

Робота над АКК триває

Реалізовувати проєкт АКК розпочали ще влітку 2020 року. Загалом будівництво газопроводу коштуватиме 2,8 мільярда євро.

Довжина газопроводу сягатиме понад 600 кілометрів. Реалізувати проєкт планують вже до кінця 2023 року.

Коли газопровід продовжать далі на Північ, він з'єднається з ГТС Алжиру, а згодом – з європейськими мережами.

Наявні запаси газу у Нігерії становлять не менше, аніж 5,8 трильйона кубометрів,

Країна вже є значним гравцем на ринку СПГ.