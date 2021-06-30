Через Алжир: Нігерія планує нав'язати Росії конкуренцію у постачаннях газу до Європи
Джерело:Premium Times
Нігерія планує постачати газ до Європи через трубопровід, який пролягатиме через Алжир та з'єднається з іспанською та італійською ГТС. Мовиться про продовження газопроводу Аджаокута-Кадуна-Кано, над яким наразі триває активна робота.
Газопровід Аджаокута-Кадуна-Кано має об'єднати Південь і Північ Нігерії. За словами міністра із нафтових ресурсів Нігерії Тіміпре Сільва, саме продовження газопроводу AKK стане шляхом до транспортування газу до Європи.
Зауважте Достатньо власних газових родовищ, – Рябцев розповів, як злізти з російської "газової голки"
Він (газ — 24 канал) може пройти весь шлях до Алжиру Транссахарським газопроводом, а потім з'єднатися з алжирським трубопроводом, а потім ми доставимо його в Європу. Таким чином, наш газ може просуватися з півдня на європейський ринок,
– наголосив Сільва.
Робота над АКК триває
- Реалізовувати проєкт АКК розпочали ще влітку 2020 року. Загалом будівництво газопроводу коштуватиме 2,8 мільярда євро.
- Довжина газопроводу сягатиме понад 600 кілометрів. Реалізувати проєкт планують вже до кінця 2023 року.
- Коли газопровід продовжать далі на Північ, він з'єднається з ГТС Алжиру, а згодом – з європейськими мережами.
- Наявні запаси газу у Нігерії становлять не менше, аніж 5,8 трильйона кубометрів,
- Країна вже є значним гравцем на ринку СПГ.