Газопровід Аджаокута-Кадуна-Кано має об'єднати Південь і Північ Нігерії. За словами міністра із нафтових ресурсів Нігерії Тіміпре Сільва, саме продовження газопроводу AKK стане шляхом до транспортування газу до Європи.

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Він (газ — 24 канал) може пройти весь шлях до Алжиру Транссахарським газопроводом, а потім з'єднатися з алжирським трубопроводом, а потім ми доставимо його в Європу. Таким чином, наш газ може просуватися з півдня на європейський ринок,

– наголосив Сільва.

Робота над АКК триває

Реалізовувати проєкт АКК розпочали ще влітку 2020 року. Загалом будівництво газопроводу коштуватиме 2,8 мільярда євро.

Довжина газопроводу сягатиме понад 600 кілометрів. Реалізувати проєкт планують вже до кінця 2023 року.

Коли газопровід продовжать далі на Північ, він з'єднається з ГТС Алжиру, а згодом – з європейськими мережами.

Наявні запаси газу у Нігерії становлять не менше, аніж 5,8 трильйона кубометрів,

Країна вже є значним гравцем на ринку СПГ.

Зверніть увагу! У 2021 році Балтійському морі стартувало прокладання газопроводу Baltic Pipe. Робота стартувала у територіальних водах Данії, неподалік від острова Борнхольм.