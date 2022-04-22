Нідерланди відмовляться від російського газу до кінця року

Нідерланди планують повністю відмовитися від російського газу до кінця 2022 року. Для цього планують імпортувати паливо з інших країн та наповнити власні сховища газу.

Уряд пообіцяв витратити приблизно 623 мільйони євро на стимули для компаній, щоб ті заповнили газове сховище в Бергермері до зими. Це одне з найбільших газосховищ у Європі, яке вміщує 4,1 мільярда кубометрів.

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Якщо компанії не відреагують на фінансові стимули, то державна енергетична компанія EBN повинна втрутитися, щоб забезпечити заповнення об'єкта щонайменше на 70%.

Відхід від Росії

Російський "Газпром" має право на 40% складських площ в Бергермері, згідно з угодою, яка діє до 2045 року. У 2021 році "Газпром" не використовував свою частку. Якщо він цього не робитиме й цього року, то Нідерланди заповнять сховище газом з інших країн.

Нідерланди намагатимуться:

економити енергію;

переходити на екологічні джерела;

імпортувати газ з інших країн.

Таким чином Нідерланди можуть повністю замінити російську частку свого газу до кінця року,

– йдеться в заяві уряду.

Чи залежні Нідерланди від російського газу

Нідерланди споживають дуже багато газу – 44% від всього споживання енергії в країні припадає на газ. Але лише 15% цього палива надходить з країни-агресорки Росії.



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