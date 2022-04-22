Уряд пообіцяв витратити приблизно 623 мільйони євро на стимули для компаній, щоб ті заповнили газове сховище в Бергермері до зими. Це одне з найбільших газосховищ у Європі, яке вміщує 4,1 мільярда кубометрів.
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Якщо компанії не відреагують на фінансові стимули, то державна енергетична компанія EBN повинна втрутитися, щоб забезпечити заповнення об'єкта щонайменше на 70%.
Відхід від Росії
Нідерланди намагатимуться:
- економити енергію;
- переходити на екологічні джерела;
- імпортувати газ з інших країн.
Таким чином Нідерланди можуть повністю замінити російську частку свого газу до кінця року,
– йдеться в заяві уряду.
Чи залежні Нідерланди від російського газу
Нідерланди споживають дуже багато газу – 44% від всього споживання енергії в країні припадає на газ. Але лише 15% цього палива надходить з країни-агресорки Росії.
Скільки ЄС платить Росії за газ / Інфографіка 24 каналу
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