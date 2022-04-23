У Нідерландах збанкрутувала "дочка" російського "Альфа-Банку"

Дочірню фінансову установу підсанкційного російського "Альфа-Банку" визнали банкрутом в Амстердамі. Мовиться про Amsterdam Trade Bank.

Проблеми в банку виникли через масовий відтік клієнтів. До речі, Amsterdam Trade Bank належить російським олігархам.

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Банк тепер не може виконувати свої фінансові зобов'язання. Річ у тім, що після вторгнення Росії в Україну інші фінустанови стали масово бойкотувати його.

Зауважимо, що "Альфа-банк" – загалом четверта по величині фінансова організація Росії. Він разом зі "Сбєрбанком" потрапив під нові санкції Заходу.

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