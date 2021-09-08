Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку

Троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" 7 вересня подали у відставку. Напередодні прем'єр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади там.

Про відставку 3 незалежних членів наглядової ради компанії видання повідомляє з посиланням на джерела у "Нафтогазі".

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З "Нафтогазу" пішли члени наглядової ради

У відставку пішли Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден.

У квітні 2021 року 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Окрім 3 згаданих, мовилося про Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Після цього уряд запропонував їм залишитися ще на 1 рік. Тобто нинішніх незалежних членів наглядової ради та представників держави переобрали у тому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково припинили повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість цю посаду обійняла заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.

А 7 вересня Шмигаль повідомив, що надав доручення першому віцепрем'єру Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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